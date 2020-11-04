"Белые ночи" накрыли Нижний Новгород
Фото: СОЦСЕТИ
Яркое свечение в ночном небе над городом со стороны Московского шоссе, которое ранее нижегородцы прозвали "Око Саурона", уже никого не удивляет. Секрет давно раскрыт — это светят теплицы агрокомплекса Горьковский.
В социальных сетях то и дело появляются публикации с фотографиями ночных видов, по которым отчётливо наблюдается, что "белые ночи" стали и нижегородскими реалиями. Особенно это удивляет жителей близлежащего совхоза, на улицах которого ночью нет нужды в уличном освещении. И заявляют об этом они в свойственной нижегородцам манере.
— А из нашего окошка... Теплицы светятся немножко, — с юмором подмечено в тексте одной из публикаций в группе ВКонтакте "Нижний Новгород. Без цензуры".
В комментариях те, кого также коснулось это явление, поддержали автора поста.
— Я вот думаю, а пилотам, которые ночью с северной стороны на Стригино заходят, такая подсветка не мешает? Глиссада аккурат над теплицами, а ночью свет ярче, чем от огней ВПП, — заметил Андрей Дашин.
— Каждый вечер приезжаю в совхоз и действительно всё видно как днём. Даже мысль пробежала, что городское освещение и рядом не стояло, — добавила Олеся Дубровская.
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