"Белые ночи" накрыли Нижний Новгород Фото: СОЦСЕТИ

Яркое свечение в ночном небе над городом со стороны Московского шоссе, которое ранее нижегородцы прозвали "Око Саурона", уже никого не удивляет. Секрет давно раскрыт — это светят теплицы агрокомплекса Горьковский.

В социальных сетях то и дело появляются публикации с фотографиями ночных видов, по которым отчётливо наблюдается, что "белые ночи" стали и нижегородскими реалиями. Особенно это удивляет жителей близлежащего совхоза, на улицах которого ночью нет нужды в уличном освещении. И заявляют об этом они в свойственной нижегородцам манере.

— А из нашего окошка... Теплицы светятся немножко, — с юмором подмечено в тексте одной из публикаций в группе ВКонтакте "Нижний Новгород. Без цензуры".

В комментариях те, кого также коснулось это явление, поддержали автора поста.

— Я вот думаю, а пилотам, которые ночью с северной стороны на Стригино заходят, такая подсветка не мешает? Глиссада аккурат над теплицами, а ночью свет ярче, чем от огней ВПП, — заметил Андрей Дашин.

— Каждый вечер приезжаю в совхоз и действительно всё видно как днём. Даже мысль пробежала, что городское освещение и рядом не стояло, — добавила Олеся Дубровская.

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