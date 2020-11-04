Нижегородская больница №40 перепрофилирована под пациентов с коронавирусом

Новый стационар для пациентов с коронавирусом появился в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Вице-губернатор и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что для открытия госпиталя потребовалась тяжёлая работа по подготовке и обучению персонала, а также по подготовке мест. Первые больные коронавирусом уже поступили в ковид-стационар вечером 3 ноября.

— Организовано даже специальное отделение, где сотрудники могут отдохнуть, — также поделился Давид Мелик-Гусейнов. — Многие отнеслись с пониманием. Время непростое. Система перегружена. Получил претензию от молодого мужчины на работу скорой медицинской помощи. На температуру 38,5 долго ждали приезда бригады. Максимально подробно разобрали эту ситуацию на месте. Вызов (это очевидно по уровню температуры и высокои сатурации) явно был не экстренный . Но помощь всё же оказали. И относительно нетяжёлый случай получил свою маршрутизацию и комплекс лечения.

Вместе с главным врачом реанимации Татьяной Леонидовной министр здравоохранения региона обошли все палаты и проверили работу системы подачи кислорода. Как и организацию питания.

— До открытия нового ковид-стационара приходили анонимные жалобы, что душ для сотрудников организован ужасно. Якобы мужчинам и женщинам приходится толпиться в одной душевой комнате. Я попросил показать этот душ. Всё организовано на достаточно высоком и удобном уровне. Выйдя из красной зоны, я лично принял этот самый душ. Свежие чистые полотенца и горячая вода. Достойно, — подытожил глава ведомства.