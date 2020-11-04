Несколько районов Нижнего Новгорода получат квитанции ЖКУ с новым счётом

В текущем ноябре жители нескольких районов Нижнего Новгорода получат квитанции за жилищно-коммунальные услуги с новым расчётным счётом банка-партнёра. А именно владельцы жилья в МКД Нижегородского, Приокского, Канавинского и Советского районов города. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации домоуправляющих компаний.

Изменения происходят на почве того, что домоуправляющие компании этих районов сменили обслуживающий банк. Теперь вместо «Саровбизнесбанка» жители увидят указанным в счетах «Сбербанк». Поэтому нижегородцам потребуются новые реквизиты для оплаты коммунальных услуг. Как и внести оплату по старому расчётному счёту ПАО «Саровбизнесбанк», как это делалось прежде через отделения "Почты России", онлайн-сервисы и терминалы, будет уже невозможно. Воспользоваться штрих-кодом старых платёжек – тоже.

Московского района Нижнего Новгорода эти изменения не коснутся. А также владельцев квартир, дома которых обслуживают другие ДУКи.