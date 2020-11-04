Нижегородская область стала второй в стране по объемам ремонта дорог

Нижегородская область вышла на второе место в стране после Московской области по объемам ремонта дорог. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и министра транспорта России Евгения Дитриха.

- Мы увидели на примере развязки Неклюдово-Золотово, что регион может строить быстрее предусмотренного проектом, - отметил Евгений Дитрих. – Поэтому мы готовы оказать региону поддержку, чтобы ускорить строительство других важных объектов. Речь идет о развязке в Сормове и в Ольгине. Средства на эти цели мы направим уже в начале 2021 года, чтобы к своему юбилею Нижний Новгород увидел реальные результаты.

В свою очередь, Глеб Никитин рассказал о новом подходе к ремонту и строительству дорог.

- После начала реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объем средств по сравнению с предыдущими годами вырос фактически в 1,5 раза, - отметил Глеб Никитин. - В этом году нам удалось отремонтировать свыше 880 километров дорожной сети. Это на 15% больше, чем в 2019 году. Сейчас по объемам ремонта мы вторые в стране после Московской области. Числится в лидерах Нижегородская область и темпам работ.