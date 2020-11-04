Таинственная смерть в Дзержинске: голую женщину выловили из затона. ФОТО: Дзержинское телевидение.

Утро 4 ноября в Дзержинске началось с печальных новостей – здесь из затона выловили тело обнаженной женщины. Подробности происшествия предстоит выяснить криминалистам.

- Спасатели извлекли тело женщины из воды, - сообщает «Дзержинское телевидение». – Погибшая была без одежды. Как сообщают местные жители, она часто купалась здесь, в том числе и в холодную погоду.

Как сообщили эксперты, видимых телесных повреждений на ее теле не обнаружено. Не исключено, что у нее просто не выдержало сердце. Однако окончательные выводы предстоит сделать следователям.

Напомним, этим летом похожая история произошла в Нижнем Новгороде. Здесь на одном из автозаводских озер было обнаружено тело женщин с пакетом на голове. Позднее выяснилось, что к ее убийству может быть причастен ее любовник, пытавшийся скрыть связь с ней от жены. Как оказалось, ранее его уже замечали в приставаниях к маленьким девочкам.