417 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области установлен новый рекорд – 417 новых заболевших коронавирусом за сутки. При этом общее число зараженных достигло 43 157 человек. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус. РФ

- За последние сутки коронавирус в Нижегородской области был выявлен у 417 человек, - говорится в сообщении на портале. – Одновременно с этим увеличилось и число умерших от коронавируса. Оно достигло 833 человек. За сутки от инфекции в регионе скончались еще 14 человек.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов был выписан 321 человек. Общее число выздоровевших в регионе достигло 36 220 человек.

Напомним, накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что сейчас для больных коронавирусом развернуто 6300 коек. В случае необходимости для долечивания пациентов начнут использовать санатории. В этом случае число коек увеличится до восьми тысяч единиц.