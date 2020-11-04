Около 30 повторных заражений COVID-19 выявили в Нижегородской области Фото: Архив "КП"

В Нижегородской области установлено уже около 30 повторных заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вице-губернатор и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов и поделился всеми подробностями.

Министр дал интервью о повторных заражениях изданию «В городе N». Он объяснил, что заразиться коронавирусом дважды могут не только лица, имеющие хронические заболевания. Почему это происходит — пока неизвестно. Промежуток между случаями инфицирования значительный. А в некоторых случаях COVID-19 может даже выделяться повторно самим пациентом после агрессивной лекарственной терапии.

После перенесённого COVID-19 люди могут страдать от различных заболеваний. В их числе диабет, заболевания системы кровообращения, ХПН. Помимо прочего, оказалось, существуют примеры психических нарушений на почве недостаточного снабжения мозга кислородом в период борьбы с инфекцией коронавируса. Разумеется, в таком случае, после победы над коронавирусом, потребуется уже помощь медиков, профилирующих в области ментального здоровья.

Вместе с этим замгубернатора обратил внимание на тот факт, что знания о коронавирусе пока малы. Над раскрытием механизма пока бьются учёные. Прогнозы не самые ободряющие — механизм действия инфекции будет раскрыт не в ближайший год.

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