Благоустроенный сквер Целинников открылся в Нижнем Новгороде

Юрий Шалабаев и жители Московского района открыли сквер Целинников Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев совместно с жителями Московского района открыл сквер Целинников. Территория была благоустроена в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Территория сквера для жителей посёлка Орджоникидзе была знаковой. Теперь она совместила в себе несколько зон для досуга и отдыха, сохранив при этом историческую значимость пространства. Этот сквер был заложен ещё в середине прошлого века в честь горьковчан, которые участвовали в поднятии Целины. Сейчас Юрий Шалабаев отметил ключевым моментом сохранением монумента погибшим землякам. Что и было выполнено успешно, по его словам.

— В результате проведённой работы в сквере соединились памятное место и реализация современных запросов жителей по благоустройству, — пояснил глава Нижнего Новгорода.

Глава администрации Московского района Владимир Кропотин рассказал, что в сквере уложили тактильную плитку, заменили брусчатку, приумножили количество фонарей, возвели детскую площадку и столы для игры в шахматы. Кроме того, появились новые лавочки.

Следующим ключевым моментом благоустройства пространства было его озеленение. На территории сквера высадили 377 зелёных насаждений, вместе с тем разбили новые клумбы и цветники.

— Мы очень ждали это благоустройство. Поскольку сквер имеет большую интересную историю, но был не настолько благоустроен, как хотелось. Поэтому то, что сейчас сделали, — большая радость, особенно для ветеранов и целинников, — подытожил председатель совета ветеранов авиастроительного завода «Сокол» Леонид Белёв.