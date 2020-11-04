Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём народного единства Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Глеб Никитин обратился к нижегородцам со словами поздравления. Сегодня мы отмечаем День народного единства.

— Дорогие нижегородцы! День народного единства многим казался искусственным праздником, этаким эрзацем Дня Октябрьской революции. Что греха таить, и мне он не был до конца понятен до приезда в Нижегородскую область, — признался глава региона в своём обращении. — Но в первый же год прибывания здесь, 4 ноября 2017 года, я переосмыслил его полностью.

После чего губернатор добавил, что теперь считает этот день очень важным и глубоким праздником. Этот день — символ единения народа перед лицом беды. Он вбирает в себя сразу все исторические примеры побед и выживания России в тяжелейшей борьбе!

— В этом смысле он гораздо больше является Днём России, чем 12 июня. Но самое главное — это наш родной праздник. Это федеральный праздник родом из Нижнего Новгорода, — сказано в обращении губернатора.

Никому из нижегородцев не требуется объяснять, кто такие Минин и Пожарский, что такое ополчение. Это события не слишком и давние, по словам Глеба Никитина. Конечно же, по историческим меркам.

— И черты нижегородцев, живших тогда, ещё видны в живущих сейчас, — уверен глава региона.

Кроме того он добавил, что День народного единства в 2020 году особенно символичен. Мы можем считать ограничения слишком жестокими или слишком мягкими, маски полезными или бесполезными, как и социальную дистанцию. Можно отрицать и сам коронавирус.

— Но отрицать тот факт, что в шторм нужно не спорить, а синхронно, командой, крепить паруса и искать нужный путь, просто нельзя, — настаивает Глеб Никитин в своём обращении к жителям региона. — И мы демонстрируем его. И врачи, и волонтёры, и просто нижегородцы, которые носят маски в автобусах. Огромное спасибо за это вам всем!

Глава региона отметил, что разобраться, что действительно было важно, а что оказалось бесполезным мы сможем потом. Ни Россия, ни весь остальной мир ещё не сталкивались с тем, что мы переживаем сейчас.

— Но с поколениями наших предков было так же. Впервые столкнувшись с угрозами, они объединились и выстояли! Поэтому День народного единства — важнейший праздник для нас! И я искренне вас с ним поздравляю! Единства нам всем! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Процветания нашему городу и области!