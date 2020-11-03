ФОК открытого типа построен в Бутурлино Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В посёлке городского типа Бутурлино 3 ноября открыли первый в Нижегородской области физкультурно-оздоровительный комплекс отрытого типа (ФОКОТ). Спроткомплекс создан на базе Бутурлинской средней общеобразовательной школы им. маршала В.И.Казакова. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

– Это первый спортивный комплекс такого типа, построенный в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в нацпроект «Демография», а также при участии нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия». Создание подобных комплексов делает занятия спортом доступными для жителей районных центров, удалённых от Нижнего Новгорода. Мы обязательно продолжим реализацию этого проекта: второй по счету ФОКОТ будет построен в Арзамасе, – поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новый бутурлинский ФОКОТ включает в себя круговую беговую дорожку на 200 метров, хоккейную коробку с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, яму с песком для прыжков в длину, прямую беговую дорожку длиной 60 метров, воркаут-площадку и тренажёрную площадку. Всё перечисленное подходит для жителей посёлка любого возраста и любого уровня подготовки.

– Не понаслышке знаю, что наличие и доступность спортивных объектов – один из самых волнующих жителей районов Нижегородской области вопросов. Открытие первого ФОКОТа в регионе – важное и знаменательное событие. Но, безусловно, это только начало, – добавил депутат Госдумы РФ Дмитрий Сватковский.