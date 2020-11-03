Глеб Никитин: «В Нижнем Новгороде необходимо увеличить выпуск IT-специалистов на две тысячи в год»

Выпуск IT-специалистов в Нижегородской области необходимо увеличить на две тысячи в год. Именно такова сейчас потребность в сотрудниках в этой отрасли. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямого эфира на коммуникационной платформе Московского международного салона образования.

- Сейчас в Нижегородской области 33 тысячи человек работают в IT-сфере. Наш регион входит в тройку лидеров по стране по количеству айтишников на душу населения, - привел статистику Глеб Никитин. – IT-компании ежегодно принимают по три тысячи сотрудников, а выпускаем мы только полторы тысячи. И эта потребность будет только расти. Таким образом, нам нужно как минимум на две тысячи увеличить выпуск IT-специалистов. Для этого нам и нужен кампус, объединяющий уже существующие IT-компании и учебные лаборатории. Он станет прототипом квантовой долины, инновационного научно-технического центра.

По мнению губернатора, впоследствии Квантовая долина может стать одним из драйверов развития экономики, науки и образования.

Напомним, прямой эфир с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным был организован в преддверии форума «Университеты 2030: наука - компетенции – молодежь».