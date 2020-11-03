Нижегородские экспортёры получили признание на федеральном уровне

По результатам федерального конкурса "Экспортёр года" сразу два нижегородских предприятия вошли в число лучших. Всего на 12 номинаций претендовали 85 предприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Правом выйти на федеральный уровень конкурса предприятия-участники наделялись по итогам окружных этапов. Так, 85 предприятий стали среди них лучшими. В конечном счёте, в каждой из 12 номинаций были отобраны три лучшие компании по части экспорта.

АО «Нижегородский масложировой комбинат» заняло первое место в номинации "Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "Крупный бизнес". АО «Управляющая компания «Биохимический холдинг «Оргхим», в свою очередь, заняло второе место в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности».

– Мы видим, какая серьёзная конкуренция была на конкурсе в этом году. Для нас очень важно, что успехи нижегородских экспортёров получили признание на федеральном уровне. Ежегодно наши предприятия наращивают объёмы экспорта. По итогам первого полугодия 2020-го регион занимал 15-е место в стране по несырьевому неэнергетическому экспорту, но есть и потенциал роста. Проведение таких конкурсов становится для компаний серьёзным стимулом двигаться вперёд, – подытожил Глеб Никитин.