Более 18 млн деревьев высадили в Нижегородском регионе в 2020 году

За прошедший период 2020 года план по искусственному лесовосстановлению выполнен на 100%. Все работы по высадке деревьев проводились в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Всего более 18 миллионов деревьев высадили специалисты на площади более 4600 гектаров. Посадка леса проводилась по государственному заданию, в рамках акции «Сохраним лес», а также силами лесопользователей, — сообщил Глеб Никитин.

Кроме того, Глеб Никитин напомнил, что в сентябре-октябре этого года, в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес", высадили 400 тысяч новых деревьев. Эта акция прошла в лесничествах Нижегородской области с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как отметил директор департамента лесного хозяйства Роман Воробьёв, Нижегородская область входит в десятку регионов-лидеров России по площади лесовосстановления. Рейтинг определяет Федеральное агентство лесного хозяйства.

А также напомним, ранее глава региона Глеб Никитин сообщал, что в Нижегородской области сложилась положительная тенденция последних лет. Обеспечивается положительный баланс между вырубкой лесов и лесовосстановлением.