6300 коек для больных коронавирусом развернуто в Нижегородской области

6300 коек для больных коронавирусом в настоящее время развернуто в Нижегородской области. В случае необходимости эту цифру могут довести до 11-12 тысяч. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в ходе прямого эфира на коммуникационной платформе Московского международного салона образования.

- В настоящее время в регионе развернуто 6300 коек для больных коронавирусом, хотя весной нормативным показателем для нас была планка в 2300 коек, - отметил Глеб Никитин. – Есть еще план «С», при котором мы сможем задействовать пансионаты и санатории. В этом случае мы сможем довести эту цифру до восьми тысяч коек. Также можно переоборудовать в мобильные госпитали крупные инфраструктурные объекты, в том числе Нижегородскую ярмарку и спортивные объекты. Но, надеюсь, что до этого не дойдет. В последнее время ситуация с загрузкой коечного фонда стабилизировалась. Возымели эффект те меры, которые мы принимаем. Также мы временно перешли на дистанционный формат обучения для учеников 6-11 классов. Думаю, это позволит удержать ситуацию с коронавирусом под контролем.

Напомним, прямой эфир с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным был организован в преддверии форума «Университеты 2030: наука - компетенции – молодежь».