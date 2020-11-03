Ещё 11 нижегородцев скончались от коронавируса

По данным на 3 ноября в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом ещё 11 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе насчитывает теперь 819 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, вчера стало известно, что дистанционное обучение в Нижегородской области всё-таки введут. Все подробности, касающиеся этих изменений, раскрыл глава региона Глеб Никитин. Оказалось, дистанционное обучение затронет не все классы. Ученики 1-5 классов продолжат очное обучение в школах.

– Для семей, где есть младшие школьники, особенно важна возможность привести ребёнка в учебное заведение. Ведь у малышей ещё не настолько развита самостоятельность, чтобы полноценно учиться дома, – прокомментировал Глеб Никитин.

А школьники 6-11 классов перейдут на дистанционный формат обучения. За исключением тех школ, где нет такой технической возможности – в них будет организовано очное обучение с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.