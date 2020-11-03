Ещё 391 нижегородец заразился коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 3 ноября 2020 года в Нижегородском регионе за сутки выявлен 391 новый случай заражения коронавирусом. Суммарно в области на сегодня 42 740 больных с диагнозом «COVID-19».

За последние сутки 309 нижегородцев окончательно побороли коронавирус и отправились домой. По данным регионального Минздрава, в Нижегородской области в общей сложности 35 978 человек, с подтверждённым прежде диагнозом «COVID-19», полностью здоровы.

Коечный фонд для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медицинских учреждениях составляет сейчас 6 382 койки. Из них более 2,5 тысяч обеспечены кислородом, а аппаратами ИВЛ – 804.

На сегодняшний день более 2,5 тысяч нижегородцев лечатся амбулаторно, так как их болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Другие 3,4 тысячи находятся в больницах, 48 – в обсерваторах.

В Нижегородском регионе 1 280 627 человек сдали тесты на коронавирус по данным на 3 ноября. Конкретно за последние сутки протестированы 10 954 жителя. Охват тестирования за последнюю неделю самый высокий за весь период эпидемии.