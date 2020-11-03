Глеб Никитин поучаствует в прямом эфире «Университеты 2030: наука – компетенции – молодёжь»

Прямой эфир с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в преддверии форума «Университеты 2030: наука – компетенции – молодёжь» пройдёт 3 ноября в 19:00. Вместе с ним событие проведёт научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сжёнов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе эфира Глеб Никитин расскажет о развитии сферы образования и науки, о решении задач, связанных с реализацией проектов, об укреплении диалога с бизнесом, о системе социальных лифтов и о том, как она действует в регионе. Вместе с тем рассказ затронет и тему форума «Университеты 2030: наука – компетенции – молодёжь».

– Для Нижегородской области проведение форума даст возможность поделиться лучшими практиками в науке и образовании, а также определить дополнительные направления развития. У региона колоссальный потенциал в этой сфере, для максимального раскрытия которого необходимы новые партнёры и самые передовые решения, – обозначил Глеб Никитин.

Подробности прямого эфира можно найти по ссылке: https://fadm.gov.ru/news/57537