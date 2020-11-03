Нижегородские школьники стали участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена», проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ранее полуфиналы этого конкурса прошли в Нижегородской и Московской областях, а также в Республике Крым. Участниками проекта стали свыше 1 миллиона школьников со всей страны.

- Я очень рад, что в Нижнем Новгороде мы принимали такой мощный десант умных, талантливых, творческих ребят со всего Приволжского федерального округа, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Проведение полуфинала в нашем городе стало возможно благодаря нашим нижегородским старшеклассникам, показавшим высокий результат. Они стали четвертыми в стране. В полуфинал вышли 207 школьников. Именно благодаря этому Нижегородская область стала стартовой площадкой для проведения полуфиналов конкурса.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что всероссийский конкурс для школьников должен стать ежегодным, поскольку помощь успеху молодежи относится к числу общенациональных задач. Те, кто не вошли в число победителей в этом году, смогут попробовать свои силы в следующем.