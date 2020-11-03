Нижегородскую телебашню украсит световое шоу Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

4 ноября на нижегородской телебашне заиграет праздничная подсветка. Оригинальное световое шоу будет работать с 18:00 до 24:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам директора Нижегородского филиала РТРС Михаила Небольсина, силуэт памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому станет главным элементом праздничной иллюминации. Кроме него, украшать телебашню будут световой салют, триколор и текстовое поздравление с праздником.

– Ко Дню народного единства – празднику, непосредственно связанному с нашим городом, – мы разработали особый тематический сценарий подсветки. В его основе элементы государственной и региональной символики, а также исторические мотивы, – отметил Михаил Небольсин.

По номеру телефона 8 800 220-20-02 жители Нижегородского региона могут обратиться на горячую линию по вопросам эфирного телерадиовещания. Дополнительную информацию можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.