В посёлке Гнилицы построили тротуар на средства гранта

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в посёлке Гнилицы, проложили новый тротуар. Районная администрация выделила на него грант в размере около 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской мэрии.

Новая обустроенная пешеходная дорожка появилась на улице Третьяковской. Тротуар проходит вдоль детского сада и его длина составляет порядка 700 метров. Кроме детского сада, он также пролегает вдоль православной гимназии, а дальше ведёт к школе № 16.

Прежде местным жителям — и взрослым и детям — приходилось идти прямо по проезжей части, в связи с чем они много раз обращались с просьбой в районную администрацию. В результате администрация Автозаводского района обратила внимание на этот опасный участок дороги и решила направить на оборудование тротуара грант, полученный за победу в конкурсе на лучшее муниципальное образование региона в сфере благоустройства по итогам 2018 года.

Подрядная организация уже завершила работы. В данный момент проходит проверка качества дорожного полотна. Если будут выявлены какие-либо недочёты, подрядчик исправит их за свой счёт.