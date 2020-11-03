Нижегородский завод «Электромаш» хотят обанкротить

Федеральная налоговая служба требует признать банкротом нижегородский завод «Электромаш». Соответствующее исковое заявление поступило в региональный арбитражный суд 29 октября.

По информации, содержащейся в картотеке дел на сайте суда, сумма исковых требований составляет порядка 37,5 млн рублей. Подробности не уточняются, дата заседания пока не назначена.

Акционерное общество «Завод «Электромаш» - одно из крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Завод работает с 1943 года и специализируется на производстве и сервисном обслуживании средств ПВО и техники систем государственного опознавания. Также предприятие выпускает ряд антенных мачт и вышек для развертывания систем связи и радиолокации.

Напомним, несколько лет назад в Нижнем Новгороде началась процедура банкротства другого крупного предприятия - акционерного общества "РУМО". В 2016 году долги завода составляли более 113 млн рублей - это была рекордная цифра для региона.