С 5 ноября школы Нижегородской области перейдут на смешанный формат работы

С 5 ноября нижегородские школы перейдут на смешанный формат работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5 ноября все школы Нижегородской области перейдут на смешанный формат работы. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Ученики с 1 по 5 классы с 5 ноября продолжат учебу в очном формате, - сообщил Глеб Никитин. – Для младших школьников особенно важно посещать школу, так как у них еще не настолько развита самостоятельность, чтобы полноценно учиться дома. Что касается школьников с 6 по 11 классы, они будут учиться дистанционно с применением электронных технологий.

В тех школах, где нет технической возможности для проведения обучения в такой форме, учебный процесс должен быть организован очно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

- Все решения о формате обучения принимались после консультаций с санитарными врачами, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Как только позволит ситуация, вернемся к привычному формату для всех классов.