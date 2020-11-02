За эту неделю в регионе выписали штрафов на сумму свыше миллиона рублей

В Нижегородской области выписано штрафов на сумму свыше миллиона рублей за эту неделю. Фото: департамент региональной безопасности Нижегородской области

С 26 октября по 1 ноября 2020 года в Нижегородской области сотрудники полиции и органы власти составили 261 протокол на нарушителей режима повышенной готовности. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

По результатам проверочных мероприятий было выписано штрафов на сумму свыше 1 миллиона рублей. Кроме того, за текущую неделю суды вынесли 53 предупреждения.

В Нижнем Новгороде проводятся постоянные рейды по кальянным, работа которых запрещена согласно указу губернатора. Так, в пятницу проверку провели в одной из кальянных Советского района, где были обнаружены нарушения: в заведении был стойкий запах кальяна и отсутствовали антисептики.

Также был проверен салон красоты в Автозаводском районе, где не была обеспечена термометрия посетителей, а у сотрудников отсутствовали маски и перчатки. Также в помещении отсутствовали рециркуляторы воздуха и проведение дезинфекции всех контактных поверхностей.

На оба заведения были составлены протоколы и направлены в суд.

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