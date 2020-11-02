Памятник пожарным появится на бульваре в Щербинках. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Общественные обсуждения концепции благоустройства бульвара в микрорайоне «Щербинки-1» прошли в Нижнем Новгороде. Местные жители обсудили дальнейшее развитие территории в рамках программы «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в администрации Приокского района.

Представители проектной организации рассказали о том, какое комплексное благоустройство проведут на территории бульвара, расположенного от дома №186 по проспекту Гагарина до дома №5а по улице Ларина.

Согласно проекту, на территории появится площадка для выгула собак, воркаут-площадка и качели для взрослых с навесом. Также там оборудуют велодорожку и велопарковки, установят новые лавочки, урны и высадят цветники. Планируется обустроить и пандусы для маломобильных нижегородцев.

В ходе изучения визуальной концепции бульвара местные жители посоветовали перенести велодорожку ближе к жилым домам, отдалив от проезжей части, для повышения безопасности. Также была озвучена просьба – обустроить пешеходные переходы, потому что на бульваре много дорог.

По словам администрации Приокского района Михаила Шатилова, стало известно, что на бульваре также установят памятник пожарным. В настоящее время уже определено место для его возведения и дорабатывается концепция.

- Думаю, в следующем году бульвар заиграет новыми красками и приобретет дополнительное назначение, помимо проходной зоны, -отметил глава района.

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