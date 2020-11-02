Максим Ребров возглавил аппарат Законодательного собрания

Максим Ребров назначен руководителем аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области. Фото: пресс-служба ЗСНО

В минувшую пятницу, 30 октября, новым руководителем аппарата Законодательного собрания Нижегородской области был назначен Максим Ребров. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального парламента Евгений Люлин. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Напомним, что в 2008 Максим Ребров окончил Волго-Вятскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция».

С 2006 по 2013 года работал в Администрации города Нижнего Новгорода. Он прошел долгий путь от главного специалиста отдела Протокола Главы города Нижнего Новгорода до заместителя начальника отдела материально-технического снабжения Управления делами Администрации города.

С 2013 по 2015 года являлся помощником заместителя Губернатора, с 2015 года - руководитель аппарата заместителя Губернатора, Вице-Губернатора, первого заместителя Губернатора.

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