Новые филиалы центра «Мой бизнес» открылись в Нижегородской области

До конца года филиалы откроются еще в 3 муниципальных образованиях и в 2 районах Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Открытие ещё пяти филиалов центра «Мой бизнес» состоялось в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В период пандемии очень важно оперативно информировать предпринимателей об изменениях в законе и мерах поддержки бизнеса. Поэтому новые центры были открыты в Сосновском, Ардатовском, Большеболдинском, Сергачском районах, а также городском округе Перевозский.

Одной из главных задач центров, созданных в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», является консультирование бизнесменов. Также там можно получить необходимые для ведения бизнеса госуслуги.

Ещё в центрах «Мой бизнес» ведут прием представители организаций и структур поддержки предпринимательства, налоговой службы, кадастровой палаты, Роспотребнадзора, муниципальной и областной власти.

В 2019 году филиалы проекта «Мой бизнес» были открыты в 17 районах Нижегородской области. До конца текущего года будет открыто ещё 13 центров.

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