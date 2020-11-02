Новые филиалы центра «Мой бизнес» открылись в Нижегородской области

До конца года филиалы откроются еще в 3 муниципальных образованиях и в 2 районах Нижнего Новгорода
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Открытие ещё пяти филиалов центра «Мой бизнес» состоялось в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
В период пандемии очень важно оперативно информировать предпринимателей об изменениях в законе и мерах поддержки бизнеса. Поэтому новые центры были открыты в Сосновском, Ардатовском, Большеболдинском, Сергачском районах, а также городском округе Перевозский.
Одной из главных задач центров, созданных в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», является консультирование бизнесменов. Также там можно получить необходимые для ведения бизнеса госуслуги.
Ещё в центрах «Мой бизнес» ведут прием представители организаций и структур поддержки предпринимательства, налоговой службы, кадастровой палаты, Роспотребнадзора, муниципальной и областной власти.
В 2019 году филиалы проекта «Мой бизнес» были открыты в 17 районах Нижегородской области. До конца текущего года будет открыто ещё 13 центров.
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