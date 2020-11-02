Ещё 389 нижегородцев заразились коронавирусом

По данным на 2 ноября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 42 349 человек.

Положительная статистика в регионе тоже растет. В частности, 35 669 жителей Нижегородской области с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 уже здоровы. Число выздоровевших за последние три дня, включая выходные, составило 740 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,2 миллиона человек. Средний показатель тестирования за неделю составил 435,4 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что сейчас в медицинских организациях региона развернуто 6 316 коек для больных коронавирусом. В частности, более 2,5 тысячи обеспечены кислородом, а 804 - аппаратами ИВЛ.

Кроме того, новой мерой предосторожности в период высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией стало упразднение льготных проездных нижегородских пенсионеров. Действие проездных временно приостановлено с 1 ноября.

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