Современное оборудование появилось в в Тоншаевской средней школе

Современное оборудование установлено благодаря нацпроекту «Образование». Фото: Елена Михалицына

В Тоншаевской средней школе появились новые компьютерные классы. В частности, были отремонтированы два кабинета информатики и три кабинета дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В школу также было закуплено новое современное оборудование в рамках нацпроекта «Образование». Так, в учреждении появились новые ноутбуки и интерактивные доски.

- Оснащение современной техникой позволяет более эффективно организовать процесс обучения, что особенно важно в текущей ситуации, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для учеников теперь возможны занятия робототехникой и техническим моделированием, открыта шахматная зона.

- Ребята получили множество возможностей заниматься творчеством, реализовывать свои идеи в различных направлениях, - сообщила директор школы Елена Смирнова

В образовательном учреждении также открылись цифровая лаборатория по экологии, медиатворчеству и декоративно-прикладным технологиям, а также туристско-краеведческая лаборатория.

Стоит отметить, что Тоншаевская средняя школа является единственной в своём районе, где проведён высокоскоростной интернет. Это позволит в скором времени установить в учреждении видеонаблюдение и турникеты.

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