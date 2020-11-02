Новую транспортную схему представят нижегородцам в 2021 году

Новую схему общественного транспорта Нижегородской агломерации опубликуют в первом квартале 2021 года. Об этом на круглом столе, организованном ОНФ, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

- Сейчас разрабатывается комплексная схема изменения работы общественного транспорта Нижегородской агломерации, - пояснил Артем Бафанов. – На данный момент подрядчик выявил существующие проблемы. Предложения по улучшению ситуации он должен представить в первом квартале 2021 года.

Напомним, ранее мы писали, что на этом же круглом столе стало известно о введении специальных абонементов для жителей домов и офисов, расположенных рядом с новыми платными парковками. Получить их можно будет в том числе и через МФЦ. Для льготных категорий они будут бесплатными, а вот местным жителям придется платить три тысячи рулей за год обслуживания.