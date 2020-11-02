Опрос о формате обучения в пандемию провели в Нижегородской области

Опрос на тему: «Как должны учиться дети в Нижегородской области в пандемию?» провели в официальном паблике «ОБРАЗОВАНИЕ52» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас в регионе растёт заболеваемость коронавирусом и многих волнует вопрос – как школьники будут учиться дальше? Поэтому нижегородцам предложили принять участие в выборе очного или дистанционного формата обучения.

Так, в опросе были предоставлены четыре варианта ответа:

- здоровье важнее — дистанционное обучение для всех классов;

- «московская модель» — очная форма для 1-5 классов, дистанционное обучение для 6-11 классов;

- «скоро ЕГЭ!» — на дистант идут только 6-8 классы;

- все идём в школу! — очное обучение для всех.

В настоявшее время опрос не доступен, по причине того, что в голосовании была зафиксирована атака ботов. После технической проверки были подведены вот такие результаты: за очный формат обучения было отдано 48% голосов, а за дистанционный (в сумме) – 52%.

К слову, стоит отметить, что на данный момент нет решения регионального Штаба о форме обучения после каникул.

Напомним, что нижегородские школьники ушли на досрочные каникулы с 19 октября. К обычным школьным каникулам была добавлена дополнительная неделя, возвращение учеников в школы планируется 5 ноября.

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