16-летняя Минавархона Умарова найдена в Нижнем Новгороде

16-летняя Минавархона Умарова, пропавшая в Нижнем Новгороде в минувшие выходные, найдена живой. Об этом в воскресенье вечером сообщили активисты поисково-спасательного центра «Рысь».

«Найдена, жива! Всем спасибо за помощь и распространение информации!», - написали волонтеры.

Девушку искали в течение суток. Об исчезновении Минавархоны стало известно около шести часов вечера в субботу. По информации поисковиков, девушка ушла, прихватив с собой сумку с вещами. Где находилась Минавархона Умарова все это время, не уточняется.

В Нижнем Новгороде в последнее время достаточно часто стали пропадать подростки. К счастью, в большинстве случаев они возвращаются домой через непродолжительное время. Так, в сентябре две несовершеннолетние девушки в Уренском районе пропали по дороге в местную деревню. Спустя сутки они нашлись живыми и невредимыми.

Зачастую причиной ухода подростков из дома становится ссора с родителями, "загул" с друзьями или поиски приключений.