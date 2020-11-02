Убийце, расчленившему тещу в Балахне, дали 10 лет

Жителю Балахны, убившему и расчленившему свою 96-летнюю тещу, вынесли приговор. Об этом сообщает телеграм-канал "Опер пишет...".

Напомним, в декабре 2019 года местные жители в лесополосе недалеко от улицы Челюскинцев нашли пакет, в котором находились отрубленные человеческие ноги. Предполагаемого убийцу задержали спустя два дня. Им оказался 66-летний местный житель.

Как выяснилось, убитая приходилась мужчине тещей. На допросе он рассказал, что убил пенсионерку случайно. Женщина не давала ему спать, и он ударил по голове, отчего старушка скончалась. Зять испугался и решил избавиться от тела.

- Чтобы скрыть преступление, подозреваемый расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и спрятал их в различных местах в Балахне, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

Свою вину злоумышленник признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.