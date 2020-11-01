В Нижегородской области продлили субсидии на выплату зарплат и оплату ЖКХ

В Нижегородской области продлили срок действия региональных льгот и субсидий, введенных весной 2020 года в связи с распространением коронавируса. Соответствующее решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Речь идет о продлении субсидии на выплату зарплат и оплату ЖКХ для предпринимателей, пострадавших от пандемии. Меры поддержки будут осуществляться до 30 ноября 2020 года.

- К сожалению, санитарно-эпидемиологическая обстановка по-прежнему оказывает влияние на работу некоторых отраслей. Месяц назад уже было принято решение о продлении мер поддержки. Сейчас снова возникла необходимость в том, чтобы увеличить срок, в течение которого предприниматели могут обратиться за помощью, - отметил глава региона.

В частности, с начала пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Нижегородской области выплаты получили свыше 1800 юридических лиц и самозанятых. На эти цели ушло около 420 миллионов рублей.

Кроме того, в регионе существуют и другие меры поддержки для предпринимателей. Например, льготное кредитование по 2% для организаций, попавших в перечень пострадавших от пандемии отраслей. Так, если предприниматель сохранит рабочие места, то заемные средства он может не возвращать.

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