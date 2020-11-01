В Нижегородской области увеличилась популяция американской норки

С 1 ноября открывается сезон охоты на пушных животных Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сезон охоты на пушных животных официально открыт в Нижегородской области. С 1 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года можно охотиться на куниц (лесных и каменных), на американскую норку, обыкновенных белок, горностая и лесного хоря. Об этом сообщили в региональном комитете Госохотнадзора.

- Разрешение на охоту в общедоступных угодьях имеет право получить каждый охотник, - сообщили в ведомстве. – Для получения разрешения нужно подать заявление лично или направить его по почте.

Охотнику необходимо иметь при себе пакет документов – охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на охоту в общедоступных угодьях, а в случае охоты в охотугодьях – разрешение и путевку. В случае охоты без разрешительных документов охотник будет привлечен к административной ответственности.

Отметим, что за прошедшие десять лет в регионе увеличилась популяция американской норки.

К слову, сейчас в Нижегородской области обитает 2 0,6 тысячи особей норки, 16,4 тысяч особей лося, свыше 1300 особей косуль и 1300 особей бурого медведя.

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