Прощание с политтехнологом Романом Амбарцумяном пройдёт 2 ноября

Прощание с политтехнологом Романом Амбарцумяном состоится в Нижнем Новгороде в понедельник, 2 ноября. Об этом в фейсбуке сообщил Алексей Алехин.

В 10:00 будет проходить отпевание в Спасском Староярморочном соборе, расположенному по адресу Ярмарочный проезд, 10, корпус 1.

После панихиды состоятся похороны на Ново-Автозаводском кладбище в посёлке Нагулино.

Напомним, известный нижегородский политтехнолог Роман Амбарцумян умер в Сочи от коронавируса. Ему было 40 лет.

С 2005 по 2007 год работал специалистом по связям с общественностью в Кстовском районе Нижнего Новгорода. В 2017–2018 годах был руководителем департамента общественных отношений в администрации Нижнего Новгорода.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким погибшего нижегородца.

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