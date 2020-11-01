В Спасском районе обновили памятники погибшим воинам и отремонтировали дороги

В Спасском районе в этом году реализовано 15 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. В числе сданных объектов – обустроенные мемориалы погибшим воинам и отремонтированные автодороги. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Таким образом, программа позволяет не только создавать комфортные условия для жителей, но и сохранять память о нашем героическом прошлом, - поделился глава региона.

В частности, обелиски и памятники, созданные в память об участниках Великой Отечественной войны, были благоустроены в селах Базлово, Русское Маклаково, Горки и Большое Сущёво.

Программа поддержки местных инициатив успешно работает в регионе не первый год. Всего за период с 2013-го по 2020 год успешно реализовано порядка 2800 программ.

Напомним, суть проекта программы поддержки местных инициатив заключается в поддержке на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при непосредственном участии и софинансировании со стороны жителей.

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