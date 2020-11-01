В Выксе и Ветлуге будут созданы библиотеки нового поколения

Две библиотеки нового поколения откроются в Выксе и Ветлуге в декабре 2020 года. Их построят в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Известно, что модельную библиотеку в Выксе откроют на базе городской детской библиотеки, а в Ветлуге на базе центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина. Библиотеки станут новым общественным пространством, где будут проводиться различные мероприятия.

-На модернизацию и переоснащение центральной районной библиотеки в Ветлуге поступит 10 миллионов рублей, на обновление городской детской библиотеки в Выксе – 5 миллионов, – поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, в настоящее время регион является одним из ведущих по реализации проектов библиотек нового поколения. За прошлый год три такие библиотеки открылись в Дзержинске, Гагине и Выксе. В 2020 году в Нижегородской области будет создано пять учреждений нового формата.

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