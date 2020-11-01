Ещё 394 нижегородца заразились коронавирусом

По данным на 1 ноября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 152 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 35 422 человек. Об этом сообщается на официальном российском портале стопкоронавирус.рф.

За последние сутки было выявлено 394 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 41 960 человек.

Количество смертей увеличилось до 796 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё тринадцать нижегородцев.

Напомним, что с 1 ноября 2020 года в Нижегородской области будет временно приостановлено действие льготных проездных для пенсионеров в возрасте 65+. Одновременно с этим был продлен бесплатный проезд для медиков и волонтеров, остающихся на передовой борьбы с коронавирусом.

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