Губернатор поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

1 ноября 2020 года в России отмечается 155-летие со дня создания института судебных приставов. Со знаменательной датой и профессиональным праздником службу поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы судебных приставов, от всей души поздравляю вас с юбилеем ведомства.

Институт судебных приставов играет очень важную роль в жизни страны. От качества и оперативности вашей работы зависит исполнение решений судов и безопасность судебной системы России. На вас возложено много разноплановых задач, но в основе каждой из них лежат принципы восстановления справедливости и законности в жизни общества.

К вам обращаются люди для осуществления своих прав в самые сложные моменты жизни. В частности, одним из важнейших направлений работы ведомства является защита детства. Неслучайно Федеральная служба судебных приставов стала частью системы правоохранительных органов России. Именно защита интересов граждан является главной задачей, обозначенной президентом России Владимиром Путиным.

Сотрудников Нижегородского управления ФССП отличают высокий профессионализм и готовность работать на благо региона. Есть очень много примеров, когда ваша работа помогала решать сложные задачи в интересах людей. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия. Пусть сбудутся все намеченные планы!

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