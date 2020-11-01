Нижегородцы смогут побывать в Музее Победы в «Ночь искусств»

Нижегородцев пригласили на «Ночь искусств» в Музее Победы. Фото: Информационный центр ФГБУК «Музей Победы»

Нижегородцы могут посетить московский Музей Победы дистанционно. В «Ночь искусств», которая пройдет 3 ноября, на сайте учреждения и его YouTube-канале проведут масштабное мероприятие. Об этом сообщает информационный центр ФГБУК «Музей Победы».

- Не выходя из дома, можно будет узнать, какой вклад внесли деятели культуры в Победу в Великой Отечественной войне. Как песни, стихи и фильмы поднимали в советском народе боевой дух и укрепляли веру в победу, - подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

В ходе акции можно будет посетить новую онлайн-экскурсию-викторину. В частности, гости смогут изучить картины о войне, авторами которых являются участники Великой Отечественной.

Также в рамках мероприятия будет проведён мастер-класс по живописи, состоится просмотр цифровой выставки «Фронтовые бригады». В экспозиции будут представлены фото и документы, повествующие о том, как во время войны артисты поддерживали боевой дух советских солдат.

К слову, гостей также ожидает кинопоказ и видеоконцерт духового оркестра.

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