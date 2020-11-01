16-летняя Умарова Минавархона пропала в Нижнем Новгороде. Фото: Поисково-спасательный центр «Рысь»

Шестнадцатилетняя Умарова Минавархона пропала в Нижнем Новгороде в четверг, 29 октября. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Известно, что в последний раз девочку видели на проспекте Ленина. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Умарова Минавархона имеет худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, темные волосы выше плечи и карие глаза. На девушке была надета серебряная куртка, чёрная толстовка, черные штаны и белые кроссовки на платформе. При себе она имела чёрную сумку с личными вещами.

Любую информацию о местонахождении девочки просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

Напомним, что ранее, 22 октября, на улице Генкиной в Советском районе пропала шестнадцатилетняя Марианна Ионова. Она была найдена живой спустя двое суток поисков.

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