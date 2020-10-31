"Ночь искусств" online проведут нижегородские учреждения Фото: Олеся КУВАТОВА

Традиционная всероссийская акция "Ночь искусств" пройдёт 3 ноября. К ней присоединятся и учреждения культуры Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В 2020 "Ночь искусств" состоится уже восьмой год подряд, но единственное отличие в этот раз – это формат проведения. Этой осенью мероприятие вынуждено пройти в онлайн-формате под девизом «Искусство объединяет». Акция посвящена Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

Для нижегородцев подготовят дистанционные мастер-классы, онлайн-концерты, лекции об искусстве и виртуальные экскурсии по музейным экспозициям.

В акции будут участвовать такие учреждения культуры как Усадьба Рукавишниковых, Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, музей истории художественных промыслов Нижегородской области, библиотека им. Т. Г. Шевченко, музейно-выставочный центр «Микула», русский музей фотографии, центр культуры «Рекорд», а также многие другие учреждения.

Трансляция «Ночи искусств» будет доступна на портале «Культура.РФ» в разделе LIVE, в официальной группе портала в «ВКонтакте», в «Одноклассниках», в «TikTok» «КУЛЬТУРНО».