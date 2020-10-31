Ещё 397 нижегородцев заразились коронавирусом

За последние сутки в Нижегородской области выявили 397 новых заражений коронавирусом среди жителей. Суммарное число заболевших в регионе составляет теперь 41 566 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из хороших новостей: 413 нижегородцев побороли коронавирус за минувшие 24 часа. По данным на 31 октября, всего в Нижегородском регионе полностью излечились 35 270 человек, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19.

Напомним, что отсутствие маски запрещено теперь даже в такси, лифтах и на парковках на территории всей страны.

Кроме того, рейды Минтранса и полиции по общественному транспорту Нижнего Новгорода продолжаются. Проверяется соблюдение масочного режима, закреплённого в Указе губернатора Нижегородской области. Требования относятся и к пассажирам, и к перевозчику. За прошедший октябрь проверки проведены в 710 автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах. Обходы позволили выявить определённые нарушения со стороны перевозчиков в том числе.