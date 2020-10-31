Глебу Никитину вручили благодарность президента Международной Федерации скейтбординга Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глеб Никитин провёл деловую встречу с президентом Федерации скейтбординга России Ильёй Вдовиным, в ходе которой главе Нижегородского региона вручили благодарственное письмо президента Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта Сабатино Араку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Благодарность Глеб Никитин получил, как отмечено в письме, за участие в проведении чемпионата Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде в этом году. Такое сотрудничество простимулирует развитие этого вида спорта в России и в мире в целом — уверен Сабатино Араку. Кроме того, Илья Вдовин и Глеб Никитин рассмотрели насущные вопросы развития скейтбординга в Нижегородской области.

— К сожалению, эпидемия коронавируса создала серьёзные ограничения для проведения крупных соревнований. Надеюсь, что в следующем году мы вновь сможем собрать спортсменов в нашем городе. В 2021 Нижний Новгород отмечает 800-летие, и нам бы хотелось наполнить юбилей яркими спортивными событиями. Также обязательно продолжим работу над созданием инфраструктуры для тренировок, — сказал Глеб Никитин.

— После того как скейтбординг стал олимпийским видом спорта, в этом направлении открываются ещё большие перспективы. Считаю, что Нижегородская область может стать одним из центров развития скейтбординга в стране, — добавил Илья Вдовин.