Лучшие нижегородские работники сельского хозяйства получили денежные награды Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

30 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николаем Денисовым вручали денежные сертификаты лучшим работникам агропромышленного комплекса, фермерским хозяйствам и сельхозорганизациям. Награды вручались в рамках празднования регионального Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Прежде всего хочу сказать спасибо за ваш труд и высокие результаты, которыми вы можете гордиться по праву. Невзирая на все сложности, связанные с пандемией, нижегородский агропромышленный комплекс демонстрирует стабильное развитие. Во многих направлениях вы работали лучше, чем в прошлом году – и это ещё один повод для гордости, – поздравил собравшихся работников сельского хозяйства глава региона.

По словам замгубернатора Андрея Саносяна, в этом году Нижегородская область увеличила число своих организаций-экспортёров на 40%, то есть их стало 60. Уже на текущий момент она известна не только в России, но и за её пределами. А поскольку компании используют различные меры поддержки и модернизируются, обновляя при этом парк техники, агропромышленность Нижегородского региона будет и дальше активно развиваться – уверен замгубернатора.

Напомним, в этом году нижегородские аграрии установили собственный рекорд по сбору зерна.