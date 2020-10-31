710 единиц общественного транспорта проверили на соблюдение масочного режима в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Минтранс Нижегородской области регулярно проверяет ношение масок пассажирами и перевозчиками в общественном транспорте города. Вместе с сотрудниками полиции Минтранс провёл такие проверки в 710 автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородского региона.

Проверки помогли выявить 162 нарушения режима водителями и кондукторами на рабочем месте, где они находились без средств индивидуальной защиты. Установлены 27 фактов отсутствия в салоне транспорта бесплатных масок для граждан старше 65 лет. Минтранс отмечает, что систематически нарушения допускали 11 перевозчиков. За эти нарушения Указом губернатора предусмотрен штраф для перевозчиков.

— Проверки показывают, что подавляющее большинство нижегородцев соблюдает масочный режим. Но мы продолжаем проводить профилактические беседы с пассажирами и напоминаем о необходимости ношения средств индивидуальной защиты. Это, прежде всего, безопасность от любых респираторных заболеваний, — пояснил исполняющий обязанности замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артём Бафанов.

А также напомним, что водитель вправе отказать в оказании услуги по перевозке, если маски у пассажира нет. Кроме того, регулярная дезинфекция внутри транспорта продолжает проходить.