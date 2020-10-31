20 нижегородских инноваторов получат гранты по 500 тысяч рублей

29 октября прошёл финал конкурса "УМНИК" в технопарке "Анкудиновка". В ходе него выявили 20 инновационных проектов-победителей, чьи авторы получат гранты по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В этом году награждение впервые проходило в онлайн-формате. Технопарк "Анкудиновка" традиционно выступает организатором финального мероприятия. Среди участников были студенты, аспиранты и молодые учёные в возрасте от 18 до 30 лет из ведущих вузов Нижегородской области. Кроме того, участвовали молодые специалисты предприятий. Все они являлись авторами различных инновационных проектов в направлениях: IT, ресурсосберегающая энергетика, приборостроение, медицина, химические технологии и биотехника.

– Ежегодно молодые инноваторы удивляют нас новыми перспективными разработками, потенциал которых можно разглядеть не только в долгосрочной перспективе, но и реализовать уже сегодня. В этом плане программа «УМНИК» является настоящим гарантом качества, который позволит молодым людям наиболее эффективно начать движение в сторону научно-технологического совершенствования, – заключил Андрей Саносян.