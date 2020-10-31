Глеб Никитин назвал причину дефицита антибиотиков в нижегородских аптеках Фото: Мария ЛЕНЦ

Пользователи социальных сетей пожаловались на сложности при покупке антибиотиков в нижегородских аптеках, а именно на дефицит азитрамицина и цефтриаксона. Их назначают врачи заражённым Covid-19 при бактериальных осложнениях. В своём Instagram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил на вопросы подписчиков.

Прямо во время распространения ОРВИ и в разгар второй волны коронавируса нижегородцы стали жаловаться на отсутствие либо подорожание необходимых при этих заболеваниях лекарств. В своём Instagram Глеб Никитин отметил, что аптечные сети сейчас наращивают закупки антибиотиков у поставщиков. По приёму этих препаратов около полутора тысячи жителей Нижегородской области получили рекомендации от медиков. Для жителей, чья болезнь протекает в тяжёлой форме, будут выделены льготные лекарства. Об этом сообщили в правительстве региона.

В комментариях поста в Instagram пользователи задались вопросом, что же стало причиной подорожания препаратов или их отсутствия.

— Ажиотажный спрос. Люди решили, что нужно закупиться лекарственными препаратами впрок, — ответил глава региона.