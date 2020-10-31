Издание Vogue.ru посетило Балахну Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В этом октябре Балахну Нижегородской области посетила редакция сайта Vogue.ru. По словам Дарьи Масленниковой — редактора сайта, представители модного издания путешествуют по разным городам России и собирают материал для проекта по тканям и рукоделию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Балахне гостей из мира моды заинтересовало кружево и всё, что связано с ним. Представители издания сняли о нём репортаж, который появится на их сайте уже в начале ноября.

Редакция сайта Vogue.ru посетила музей «Дом Плотникова», где познакомилась с директором МБУК «Балахнинский музейный историко-художественный комплекс» и кружевницей Марией Карташовой. Вместе они осмотрели уникальную кружевную экспозицию.

Мария Карташова провела экскурсию для гостей по истории балахнинского кружева и по его особенностям. Редакция сайта побывала и в ДК «Волга», где проходит кружок кружевоплетения.

— Мы под большим впечатлением от города, музея, дома культуры и, конечно же, кружева. Это кропотливый труд, каждое изделие уникально, все они великолепны, — сказала после Дарья Масленникова.