Говядина, лук и капуста подешевели в Нижегородской области

В Нижегородской области подешевели говядина, лук и капуста. А кроме этого, в регионе снизилась стоимость на пшено, морковь и чёрный чай. Об этом сообщило министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По статистическим данным, с 19 по 26 октября этого года в Нижегородской области на 1,3% понизилась средняя цена на капусту (с 17,08 до 16,9 рублей за килограмм), лук подешевел на 1,6% (с 23,1 до 22,7 рублей за килограмм), а средняя цена говядины упала на 0,1% (с 366,2 до 365,7 рублей за килограмм).

Напомним, ранее мы сообщали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обозначил роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы стоимость товаров первой необходимости была и оставалась адекватной. А также подчеркнул обязанность повысить контроль за ценами, необоснованное завышение которых недопустимо, по словам главы региона.